Dittico Alan Bennett: dal 25 febbraio al 15 marzo al Teatro Elfo Puccini

Dittico Alan Bennett, in scena dal 25 febbraio al 15 marzo, vedrà Luca Toracca in scena al Teatro Elfo Puccini.

In particolare, dal 25 febbraio all’1 marzo, torna ad essere rappresentato Aspettando il telegramma, nel quale Luca Toracca prosegue il suo viaggio all'interno dell'animo umano. Si cala nei panni della protagonista di questo testo, Violet, una vecchietta di 95 anni degente in una casa di riposo, sperimentando con lei tutti i sentimenti che hanno attraversato nella sua lunga vita. Tra squarci d'ironia e ilarità e tuffi nel passato, ripercorre il suo vissuto fatto d'amori, di gioie, e di dolori.

Dal 3 al 15 marzo, in prima nazionale, invece, Un letto fra le lenticchie, ultimo monologo che Toracca dedica a questo autore dopo i successi di Una patatina nello zucchero e Aspettando il telegramma. Questo testo, come del resto i precedenti monologhi, godono della magistrale scrittura di Alan Bennett che con leggerezza tratteggia personaggi ed ambiente creando un imprevedibile divertissement e offre a Luca Toracca la possibilità di mostrarsi al pubblico in versioni nettamente diverse, nel suo modo d'essere attore e nella sua capacità di identificarsi nei personaggi. Con quest'ultimo lavoro vuole in qualche modo omaggiare la donna, che in questi tempi di oscurantismo è sempre più frequentemente oggetto di violenze e soprusi.