Mercoledì 7 giugno dalle 9.00 alle 15.00 presso il Politecnico di Milano in Piazza Leonardo da Vinci 32 (Edificio nord) si terrà "Diversity Day", l'evento organizzato per favorire l'incontro tra il mondo del lavoro e la disabilità. In questa occasione infatti, persone appartenenti alle categorie protette e con disabilità, entreranno in contatto diretto con manager di importanti aziende come A2A, Allianz, Intesa San Paolo, Nestlé e molte altre per conoscere le loro prospettive lavorative concrete e molto diversificate. L'evento è destinato principalmente a persone con disabilità, laureate o diplomate, che intendono approcciare il mercato del lavoro e approfondire tematiche legate alle normative vigenti, agli adempimenti burocratici, alle agevolazioni fiscali e alle modalità che si attuano nel processo di inserimento lavorativo per categorie protette. Inoltre, Diversity Day rappresenta un'opportunità importante anche per chi vuole cambiare lavoro, e per chi è intenzionato a fare carriera. Dopo un iniziale momento di saluto e di presentazione dei responsabili di area del progetto Diversity Day (ricerca e selezione, affiancamento all'inserimento lavorativo, servizi ex art. 14, normative, tecnologia e accessibilità, laboratori esperienziali, approfondimento disabilità - cecità, sordità, disabilità psichiche, ecc.), a disposizione del pubblico per dubbi, chiarimenti e approfondimenti, si entrerà nel clou dell'evento. Oltre al matching tra domanda e offerta di lavoro, Diversity Day ha organizzato per i partecipanti due "Training point", con professionisti della formazione e recruiter di aziende partner dell'evento che, attraverso colloqui, aiuteranno ad esprimere al meglio le competenze e le attitudini e a valorizzare la candidatura per l'offerta di lavoro. Inoltre, sarà possibile imparare a strutturare il proprio curriculum vitae nella maniera più appetibile per i selezionatori delle aziende e, attraverso una simulazione con i recruiter, si apprenderà come relazionarsi ad un colloquio di lavoro per risultare professionalmente interessanti. L'orario di accesso ai Training Point è dalle 10 alle 15 presso il Chiostro Edificio Nord. Ad ogni candidato saranno dedicati 15 minuti. Per avere informazioni sulle modalità di partecipazione a Diversity Day, telefonare al numero 02-3451657, oppure scrivere un'email all'indirizzo info@diversityday.it. Per proporre la propria candidatura per un'offerta di lavoro è possibile compilare il form sul sito www.diversityday.it.