"Diversity Day". Oltre 70 aziende a Milano per assumere persone disabili e appartenenti alle categorie protette

Mercoledì 5 Giugno torna a Milano il "Diversity Day", il più importate career day italiano dedicato alle persone disabili e appartenenti alle categorie protette. Dopo il grande successo dello scorso anno, con oltre cento assunzioni avvenute durante la giornata, si va verso un’edizione record per numero di aziende presenti. Presso l’Università Cattolica, dalle 9 alle 15,30, i visitatori potranno incontrare oltre 70 aziende nazionali e internazionali alla ricerca di nuovo personale appartenente alle categorie protette, svolgere colloqui one to one, e usufruire dell’importante servizio di correzione del cv erogato da tutor professionisti.

Colloqui e assunzioni

Le fiere del lavoro sono oggi più che mai un’occasione irrinunciabile per le aziende alla ricerca di potenziali candidati, per diplomati e laureati alla ricerca di qualificate opportunità lavorative. "Diversity Day", che si distingue da tutte le altre fiere del lavoro e da altre iniziative simili legate al mondo della disabilità, rappresenterà un vero e proprio percorso di informazione e orientamento professionale. Durante l’intera giornata si terranno senza sosta colloqui one to one, workshop, consulenze gratuite con tutor professionisti sulla ricerca del lavoro, correzione cv.

"Diversty Day" è un progetto che promuove concretamente il Diversity Management e l’inclusione lavorativa delle persone in situazione di svantaggio verso il mercato del lavoro, in partnership con le aziende, le istituzioni, l’università, i media e la società civile, per sostenere attivamente la Responsabilità Sociale d'Impresa.

Aziende presenti

Tra le aziende partecipanti, che valorizzano la diversità e creano ambienti di lavoro inclusivi, realtà come Accenture, Allianz, Alstom, Altran, Apple, Arval, Banco BPM, Biogem, Bulgari, Bricoman, Capgemini, Cellularline, CheBanca!, Chiesi, Cofidis, Covestro, Decathlon, Deloitte, Eaton, Edison, Engineering, Essity, Everis, EY, Fineco Bank, Flowserve, General Electric, Generali Assicurazioni, Gucci, Henkel, Hermés, Hilti, Italdesign, Intesa San Paolo, Italgas, Leonardo, LIDL, Luxottica, Mapei, Maserati, Mediaworld, Mediobanca, Michelin, Nestlé, Open Figer, Pandora, Penny Market, Pininfarina, Pirelli, Prysmian Group, PWC, Rai Pubblicità, Salvatore Ferragamo, Santander Consumer Bank, Sorgenia, Umana, Yoox Net-A-Porter Group, e tante altre.

L’accesso e tutte le attività proposte sono totalmente gratuite con registrazione è obbligatoria.

Iscrizioni

Per iscriversi: Diversity Day Milano