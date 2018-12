Dj set di Ilario Alicante: martedì 25 dicembre all'Amnesia

Il Natale all’Amnesia profuma di sound e dj set: questa è la volta di Ilario Alicante, dj toscano che animerà la notte di martedì 25 dicembre nel club, in una vera e propria maratona musicale.

Contemporaneamente, nell'A.Lab (Amnesia Laboratory) si terrà il party "Game Over", con Manuel V - Raphael - Andres JT b2b Dieghito - BlackSun b2b Davide Seggio, Marco Gadda - Under My Skin b2b Edoardo Korto.

