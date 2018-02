Dj spen | Milan fashion week

Milan Fashion Week 2018

23.02 DJ SPEN



Arriva a Milano una delle SUPER STAR della musica House Mondiale, DJ Spen!

In occasione della settimana della moda, una location super esclusiva e raffinata ospiterà questo evento, dove sarà possibile accedervi solo ed esclusivamente attraverso invito personale.



Circle Milano e Glue Milano hanno deciso di fare questo super regalo a tutti coloro che amano la musica house.



START: 23.00 /4.00

SPECIAL GUEST: DJ SPEN

RESIDENT CREW AFTER JESUS: Andy Rosh - Valentina Sartorio Tommy Theft



INFO

+39 345.60.20.802

info@youparti.com

www.youparti.com

Dj Spen, originario di Baltimora nello stato di Maryland negli USA, rappresenta un'icona del panorama House a livello mondiale, proponendo uno stile che và dal Garage al Funky.

Ottimo sia ai piatti che come produttore, Dj Spen inizia la sua carriera a soli 13 anni, realizzando dei mix show per una radio della sua città, da lì a poco ebe uno show radiofonico tutto suo (Flashback Saturday Night Dance Party). A quella giovane età, Spen fondò uno dei primi gruppi hip hop della zona, Numarx, scrissero “Girl You Know It’s True”,resa poi una hit mondiale da Milli Vanilli. Nel 1989 si unisce ai Basement Boys, e a seguire formò la Jasper St. Company, Spen iniziò ad avere tantissimo successo sia per le vendite dei suoi dischi, quanto come dj nei dancefloor di tutto il mondo. Spen ha realizzato lavori come remixer per alcuni dei più grandi nomi della scena club mondiale come Diana Ross, Everything but the Girl, Ann Nesby, Shaun Escoffery. Nel 2004 insieme a Gary Deane dà vita alla ottima "Code Red Recordings", sublabel della "Defected". Contemporaneamente insieme a Gary Hudgins, Gary Deane & Irvin Madden forma un gruppo (The MuthaFunkaz), stampando per etichette di elevato prestigio, come la stessa Defected, King Street Sounds, Azuli Records, Black Vinyl Records, MAW Records, Fluential, Tony Records e tante altre.