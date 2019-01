Vorresti imparare a realizzare siti web ma non sai da che parte iniziare? Iscriviti al workshop Django Girls Milano! Il corso si terrà il 16 marzo presso lo spazio Venini 42, sito in via Giulio e Corrado Venini a Milano.



Django Girls è un'iniziativa che vuole contribuire al coinvolgimento del pubblico femminile nel settore digitale, avvicinando le donne alla programmazione web. Si tratta di un laboratorio gratuito della durata di una giornata aperto alla partecipazione di tutte, senza limiti di età e di background culturale, dove teoria e pratica si fondono insieme.



Durante il workshop le partecipanti entreranno in contatto con i linguaggi di programmazione Django e Python e impareranno a sviluppare un blog. Inoltre verranno introdotti altri strumenti che sono il pane quotidiano degli sviluppatori, come i servizi GitHub ed Heroku. L'obiettivo di Django Girls è quello di permettere a tutte di acquisire le conoscenze di base per programmare in Python. Per questo le partecipanti saranno divise in gruppi, ciascuno dei quali sarà affiancato da un tutor che seguirà il gruppo ad ogni passaggio. A supporto di coloro che vogliono partecipare, inoltre, ci sarà un tutorial on-line che accompagna le partecipanti durante tutte le procedure da svolgere per sviluppare il blog.



Django Girls Milano è un laboratorio di livello base, quindi per partecipare non è necessario possedere alcuna conoscenza di tipo tecnico. Lo scopo del workshop è l'inclusione e quindi è aperto anche alle donne che si sono già avvicinate in precedenza allo sviluppo web e conoscono altri linguaggi, quali ad esempio HTML e CSS. L'unica richiesta che gli organizzatori avanzano alle partecipanti è quella di portare un computer portatile, dove verranno installati tutti gli strumenti necessari.



Per aderire all'evento è sufficiente compilare il form all'indirizzo https://djangogirls.org/milano/apply/ entro il 22 Febbraio. Si ricorda che la conferma della partecipazione verrà inviata il 25 Febbraio. Il workshop ha posti limitati, quindi preghiamo le interessate di compilare la domanda di iscrizione il più dettagliatamente possibile. Il workshop inizierà alle 8:30 e finirà alle ore 18:00 del 16 marzo 2019.