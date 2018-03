"Doc 360°": dal 16 al 18 marzo a Base film in proiezione immersiva

Doc 360° - la rassegna cinematografica dedicata al genere documentario - viene presentata a Base dal 16 al 18 marzo nell'ambito di Ultrareal World - La prima sala di cinema 360° d’Italia e in occasione di Milano Digital Week.

Gli spettatori potranno calarsi nei paesaggi ripresi, dentro le inchieste o nel cuore della vita dei protagonisti dei film. In proiezione le migliori opere del genere documentario girate con la tecnologia 360°, tra cui lavori premiati agli Emmy Award, al SXSW e al Tribeca Film Festival: inchieste girate all’interno delle carceri di massima sicurezza in California e di quelle a cielo aperto in Myanmar, documentari che raccontano il Nepal nei momenti successivi al suo devastante terremoto, filmati che seguono le vicende della più grande baraccopoli del continente africano e le vite delle rifugiate siriane. Di seguito il programma delle proiezioni.

Programma VR 1

Venerdì 16 ore 11.00, 15.00, 18.00

Sabato 17 ore 11.00, 15.00, 18.00

Domenica 18 ore 11.00, 15.00, 18.00

Behind the Fence / Lindsay Branham / Myanmar / 2016 / 9’ 04’’

Tre storie raccontano la persecuzione della minoranza musulmana dei Rohingya in Myanmar operata dai buddhisti: da una parte U Wirathu, leader del movimento di repressione 969; dall’altra Abul e Barbulu, un uomo ed un bambino emarginati in una prigione a cielo aperto.

Step to the line / Ricardo Laganaro / USA / 2017 / 11’40’’

Il documentario di Ricardo Laganaro è un emozionante racconto che utilizza l’efficacia della Virtual Reality per esplorare come le vite delle persone cambino dopo un periodo di detenzione.

Life in the Time of Refuge / David Gough / UK / 2017 / 10’24’’

Omar è un bambino siriano di nove anni che soffre di una insufficienza ormonale. Non curato per i tre anni in cui ha vissuto in Libano, viene poi trasferito in Finlandia. La sua amica e rifugiata Warda Aljawahiry lo raggiunge per vedere come procedono le cure.

Programma VR 2 – Inception

Venerdì 16 ore 12.00, 16.00, 19.00

Sabato 17 ore 12.00, 16.00, 19.00

Domenica 18 ore 12.00, 16.00, 19.00

Born Into Exile / Charlotte Windle Mikkelborg / Jordan, UK / 2016 / 6’23’’

Il film narra la storia di Tahany e Victoria, due giovani siriane che vivono la loro maternità da rifugiate in Giordania, un’attesa agrodolce tra speranza e nostalgia di casa.

Vibrations / ANDO + PYARE, / Nepal / 2015 / 14’

Dopo il terremoto del 2015 in Nepal due filmmaker decidono di documentarne le conseguenze. Da questo percorso emergeranno strani eventi e questioni più profonde che li porteranno a grandi scoperte tra l’onirico e il reale.

My Beautiful Home / Romain Vakilitabar/ Kenia / 2017 / 7’ 14’’

Lucy Ochieng vive a Kibera, la più grande baraccopoli del continente africano, ed ha il sogno di cambiare la percezione della sua terra agli occhi del resto del mondo. Quello che vuole non è pietà ma rispetto.

Programma VR 3

Venerdì 16 ore 13.00, 17.00, 20.00

Sabato 17 ore 13.00, 17.00, 20.00

Domenica 18 ore 13.00, 17.00, 20.00

The Ark VR / Jongsma + O'Neill / USA, Kenia / 2017 /

Girato tra California e Kenya, The Ark VR racconta parallelamente gli sforzi di scienziati americani e ranger africani che si impegnano quotidianamente per proteggere e preservare gli animali in pericolo di estinzione.

Dolphin Man / Benoît Lichté / France / 2016 / 10’

Immersioni nelle profondità dell’oceano in compagnia dei tre più conosciuti free-diver a livello internazionale: i due apneisti record del mondo William Trubridge e Sara Campbell ed il ricercatore Frabice Schnöller.