Uno straordinario evento multi-sensoriale di 3 giorni all’interno del parco di CityLife, l’innovativo distretto urbano recentemente sorto a Milano quale nuova destinazione d’eccellenza per le pause di shopping e intrattenimento tra architetture avveniristiche e spazi verdi. Il weekend DodoGarden, in calendario dal 7 al 9 Giugno, celebrerà la nuova collezione Dodo ispirata alla natura, caratterizzata da charm e gioielli preziosi che prendono vita con l’arrivo della primavera. L’evento open-air intratterrà grandi e piccini attraverso un percorso ricco di esperienze creative e iniziative sorprendenti basate sul

gioco dei 5 sensi. In particolare, la vista si amplierà con la

Ballon Experience, un giro in mongolfiera abbracciando una prospettiva differente della città. L’udito sarà stimolato con un divertente appuntamento Silent Disco al tramonto, completo di cuffie fornite da Dodo. Il tatto sarà il senso principale utilizzato nel Kids Lab, dove gli ospiti potranno creare gioielli e corone floreali oppure partecipare al vivarium e al laboratorio di design con le foglie. Nel frattempo, una gustosa selezione drink & food - dalle polpette italiane ai coni gelato - sarà servita da tre camioncini di street-food insieme alle coperte messe a disposizione da Dodo per una piacevole pausa picnic. L’olfatto sarà costantemente inebriato dal fresco profumo dei fiori e delle

piante intorno al parco. Il Dodo Garden all’interno del nuovo parco di City Life ospiterà anche un Treedom corner dedicato al ciondolo albero di Dodo per spiegare la collaborazione che ha dato vita alla Dodo forest e un coloratissimo Message Wall dove tutti gli ospiti potranno scrivere un messaggio personale su cartoncini speciali a forma di charm, che Dodo conserverà come un prezioso ricordo di questa incredibile kermesse. Non mancheranno naturalmente le digital star e influenecer amiche del brand, che si divideranno tra i giri in mongolfiera e i laboratori floreali organizzati per dare libero sfogo alla creatività e all’immaginazione.