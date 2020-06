Dolcezza/bellezza

Il Gruppo Absidiani presenta un reading musicale negli orti di CasciNet (Cascina Sant'Ambrogio, zona Forlanini)



Letture da “La botanica del desiderio” di Michael Pollan (2001)



Ingresso libero con prenotazione obbligatoria



Per prenotarsi:

mandare un messaggio Whatsapp al +39 348 783 8110 (Valentina)

o una mail a: absidiani@cascinet.it



L’evento si svolgerà in ottemperanza alle misure di sicurezza anti Covid-19 e si terrà anche in caso di pioggia.