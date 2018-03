Domani a milano Happy Mary con Laura Magni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Domani a Milano, alle ore 21.00, al Teatro Delfino, va in scena Happy Mary, uno spettacolo irriverente, comico e commovente, una sorta di cover della Madonna, che celebra la donna, la sua fisicità, la sua gioiosa forza di riscatto attraverso un nuovo racconto della figura di Maria. La Madonna, nel suo archetipo di modello femminile che dura da secoli, non viene più raccontata come una mater dolorosa, un concentrato di affliizione, ma come una donna forte dotata di fisicità e di felicità, che le sono state sempre negate in ogni racconto tradizionale. Lo spettacolo racconta la tragicomica vicenda di un’attrice che durante le vacanze di Pasqua torna l suo paese e si trova suo malgrado ad interpretare il ruolo della Madonna nella processione Pasquale. Inizia così un percorso personale che la porterà a confrontarsi con la narrazione che è stata fatta nei secoli, quella di Mater dolorosa, e con l’urgenza di essere lei in prima persona a raccontare un’altra versione di Maria, in un crescendo a tra esilarante, ma anche profondo e commovente. Un racconto nuovo che invita a riflettere sulle grandi narrazioni delle icone femminili della nostra cultura e al tempo stesso invita a gioire della felicità terrena. l testo nato da un’idea di Lorenza Pieri e scritto con Roberta Lena e Laura Magni non risparmia ironia e sarcasmo al fine di riscattare la narrazione di questa icona, con un’intensità leggera e commovente insieme. La regia di Roberta Lena sublima il talento di Laura Magni, intessendo una drammaturgia scenica vivace, spiazzante, polifonica per una sola a attrice in grado di interpretare magistralmente sette personaggi diversi in cinquantacinque minuti di monologo.