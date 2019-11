Domenica 17 novembre: "Al tempo dei visconti" evento del Bookcity milano

Evento Bookcity Milano 2019

Domenica, 17 novembre

“Al tempo dei Visconti a Milano: Bernabò e la sua figlia prediletta Agnese” Appuntamento al Castello Sforzesco alle 11,30 presso la Biblioteca D’Arte (piazza Castello, 1 Milano). La nota scrittrice Adriana Assini converserà a proposito del suo romanzo storico “Agnese, una Visconti” (Scrittura & Scritture edizioni) con Sara Valentino, blogger di Septem Literay. Segue firmacopie libro.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.



Il libro AGNESE, UNA VISCONTI (ed. Scrittura & Scritture)



Sul finire del Trecento, a Milano governa Bernabò Visconti. Uomo dalla personalità magnetica, sa unire a una perenne sete di espansione l’amore per i suoi tanti figli, tra i quali Agnese è la prediletta. Per lei, che gli assomiglia nel volto e ancora di più nell’animo, predispone un avvenire radioso, sposandola al giovane Gonzaga, futuro signore di Mantova. Ma nell’incantevole città dei laghi i sogni hanno vita breve. Creatura indomita e fierissima, Agnese si rivela presto una spina nel fianco del consorte, rifiutandosi di vivere secondo regole e princìpi che le vanno stretti. Colpita da un susseguirsi di fatti tragici, fra battaglie perse e una passione travolgente, sfiderà a viso aperto le convenzioni dell’epoca e i nemici in carne e ossa, senza paura di mettere a repentaglio la sua stessa sorte. Una storia di emozioni forti, che testimonia quanto fosse pericoloso, in quello scorcio di secolo, essere una donna sola e battersi per le proprie idee.