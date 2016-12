Ad Assago, domenica 18 dicembre, "aspettando il Natale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Ad Assago si terrà, domenica 18 dicembre 2015, l'iniziativa "Aspettando il Natale", caratteristico mercatino natalizio ed artigianale, fitto di bancarelle allestite di merce natalizia che , anche con l'ausilio di una serie di iniziative di vario tipo, coinvolgerà la cittadinanza , al fine di onorare le festività natalizie. > Domenica 18 dicembe , infatti, ad Assago le vie del centro saranno chiuse per ospitare le bancarelle del marcatino ed "il Villaggio di Babbo Natale" , con capanne in legno e stoffe colorate, montagne di giochi antichi e moderni. Folletti, gnomi e altre magiche creature popoleranno le vie del paese , insegnando a tutti i bambini , accompagnati dalla musica degli zampognari, gli antichi mestrieri del Laboratorio di Babbo Natale . Si terra', inoltre , il 'Concerto di Natale' , con canti della tradizione natalizia accompagnati da brani strumentali eseguiti dalla Corale assaghese. Per concluere si terra' il tradizionale brindisi con spumante e pandoro , la cioccolata calda per grandi e piccini il cui ricavato sara' devoluto alle popolazioni terremotate , il vin brule' con il panettone e , presso la Sala Castello, avra' lugo la proiezione del film animato dal titolo 'Canto di Natale di Topolino'. "Il Natale - sostiene il Sindaco di Assago,Graziano Musella - è un occasione speciale per allentare il ritmo frenetico della quotidianita', ritrovare gli affetti piu' veri e trascorrre ore serene con i nostri cari. Invito tutti i cittadini di Assago , e non solo, a partecipare a questa giornata di festa ricca di iniziative che sono rivolte soprattutto ai bambini . " SVOLGIMENTO La festa inizia alle ore 9.00 con il caratteristico mercatino natalizio artigianale a cura di Citta' in Festa. A partire dalle ore 10.00, il "Villaggio di Babbo Natale" . Capanne in legno e stoffe colorate, montagne di giochi antichi e moderni. Folletti , gnomi e altre magiche creature insegneranno a tutti i bambini gli antichi mestieri del Laboratorio di Babbo Natale e popoleranno le vie del paese. Tante postazioni gioco saranno a disposizione per i bambini di tutte le eta'. Babbo Natale, nella sua casa, ricevera' le letterine di tutti i bambini e si potra' fare una foto ricordo sulla magica slitta. Dalle ore 15,30 , presso la Sala Castello, si terra' il "Concerto di Natale" . Canti della tradizione natalizia accompagnati da brani strumentali eseguti dalla Corale assaghese. A seguire, presso la Sala Leonardo, "Brindisi con spumante e pandoro" . Per i piu' golosi, una 'cioccolata calda per grandi e piccini', organizzata dalla Protezione Civile di Assago, il cui ricavato sara' devoluto alle popolazioni terremorate. Non mancera' il 'Vin Brule e panettone' , organizzato dal Circolo Anziani di Assago. Alle ore 17,30, presso la Sala Castello, si terra' la proiezione del film animato dal titolo 'Canto di Natale di Topolino' . Terminata la proiezione un dolce omaggio per tutti i bambini.