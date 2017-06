DOMENICA 2 LUGLIO



MAGNOLIA RUN

Una festa di corsa, 6 KM aperti a tutti

Partenza ore 19.00

CIRCOLO MAGNOLIA - via Circonvallazione Idroscalo 41, Segrate (MI)



Domenica 2 Luglio MAGNOLIA ESTATE ospita la MAGNOLIA RUN, la manifestazione podistica a passo libero sulla distanza di 6 chilometri aperta a tutti, in collaborazione con DE RAN CLAB e Purosangue Athletics Club. Una festa di corsa che partirà alle 19:00 con ritrovo alle 18:00. A tutti i partecipanti sarà consegna maglia tecnica e medaglia e per chi lo vorrà sarà anche possibile usufruire delle docce dopo la gara.



"Andiamo sempre di corsa perché non sappiamo dove andare. Ecco una buona occasione per dare senso al sudare in compagnia. Noi ci mettiamo il parco, la voglia e la medaglia. Voi i polpacci. Torna la corsa non corsa, che fa contenti tutti: mamme, papà, bambini, musicisti e scansafatiche. 6 chilometri di festa che altro non sono che una scusa per passare una domenica nel parco e ricordarsi che se si suda tutti assieme ci si sente meglio." CIRCOLO MAGNOLIA



ISCRIZIONE: 8 euro

Iscrizioni Online: bit.ly/MagnoliaRun17_Iscrizione

Oppure è possibile iscriversi a Milano presso Circolo Magnolia, Santeria Paladini 8, Santeria Social Club, e a Vimercate presso il Bar la Locomotiva