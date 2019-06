Una domenica all'aperto a Villa Arconati-Far con la fiera del vinile e tante attività

Domenica 30 giugno a Villa Arconati-FAR si terrà una giornata ricca di iniziative per adulti e bambini.

Il programma

Il ricco programma della giornata prevede:

. "Leonardo e l'acqua" - Conferenza a cura del Prof. Edo Brichetti - ore 11:15 - Sala Museo

Leonardo non fu il primo a trattare dell'acqua, ma certamente fu tra i primi a studiarla con metodo e scrupolo scientifico, in tutte le sue forme e movimenti, avvalendosi, più che di teorie, di applicazioni pratiche, che «le mie cose esser nate sotto la semplice e mera sperienza, la quale è maestra vera». Quando Leonardo giunse a Milano, la città era già collegata al Ticino e all'Adda grazie a un'estesa e articolata rete di corsi d'acqua artificiali, che le permise di svolgere un ruolo importante come "città d'acque". Che ne sarà, ora, di questo formidabile impianto idraulico?

Relatore: Edo Bricchetti, fra i fondatori dell'archeologia industriale in Italia: "Società Italiana per l'Archeologia Industriale". Ideatore, progettista, referente scientifico: Ecomuseo del Distretto dei Monti e Laghi Briantei" (Provincia di Lecco, Provincia di Como); Ecomuseo dell'Adda di Leonardo (Parco Adda Nord); Ecomuseo della Valvarrone (Unione dei Comuni della Valvarrone). Ecomuseo della Via Spluga (Provincia di Sondrio).

La partecipazione alla Conferenza è gratuita (previo acquisto del biglietto d'ingresso di Villa Arconati-FAR € 7/5)

. Fiera del vinile - dalle 11 alle 19 - Limonaia

La splendida Limonaia, punto d'accesso al giardino storico della Villa, sarà la cornice esclusiva per la prima edizione della Fiera del Vinile: 15 espositori selezionati che saranno in grado di soddisfare tutti i gusti, dal più raffinato collezionista, al curioso appassionato, dal maniaco di vintage, a chi è sempre in cerca di buoni affari. Per tutti gli appassionati di musica!

. Visita guidata con guida in abito d'epoca - Ore 16 - Piano Nobile

A chi passò in eredità la villa dopo l'estinzione della Famiglia Arconati? Dalla voce della Contessa Luisa Sormani Busca verrà raccontata la storia meno conosciuta di questo luogo, quella delle atmosfere eleganti e decadenti di fine Ottocento.Benvenuti al Castellazzo Busca!