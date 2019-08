Apertura straordinaria domenicale all'Orto botanico di Brera

L'Orto botanico di Brera aprirà in via del tutto eccezionale di domenica. Accadrà il 1° settembre, quando l'ingresso ai visitatori sarà, come sempre, gratuito.

I visitatori potranno esplorare i 5mila metri quadri di verde e scoprire le collezioni vegetali, inclusi i due esemplari di Ginkgo Biloba, gli alberi di Noce nero e le piante ornamentali di parasole cinese.

Il luogo

L'Orto Botanico di Brera è una romantica oasi di verde nel centro di Milano, presso Palazzo Brera. Fin dal XIV secolo era luogo di meditazione e di coltivazione per i padri Umiliati e, dal XVI secolo, per i Gesuiti. Nel 1774-1775 fu istituito come Orto Botanico di Brera, nel contesto del riordino degli enti voluto da Maria Teresa d'Austria, che fece di Palazzo Brera un vivace centro culturale della Milano del secondo Settecento.