Tutti i musei gratis a Milano domenica 5 novembre

Torna il 5 novembre #domenicalmuseo, l'apprezzatissima iniziativa ministeriale che ogni prima domenica del mese consente di visitare gratuitamente numerosi musei e aree archeologiche in tutt'Italia.

Anche a Milano, come sempre, sono molte le strutture aderenti. Spazi adatti alle famiglie come l'Acquario, luoghi iconici come il Cenacolo vinciano o strutture perfette per gli amanti della storia come il Museo del Risorgimento.

Ecco i musei aderenti in città, con orari e modalità di prenotazione

Acquario e Civica Stazione Idrobiologica Milano

Viale Gadio, 2 - Milano

Orario: martedì-domenica 9-17:30 (ultimo ingresso 17). Chiusura settimanale lunedì. Prenotazione: nessuna

Casa museo Boschi Di Stefano

Via Giorgio Jan, 15 - Milano

Orario: martedì-domenica 10-18. Prenotazione obbligatoria per i gruppi 0288447965 (max 18 persone). Chiusura settimanale: lunedì. Prenotazione: nessuna

Galleria d'arte moderna di Milano

Via Palestro, 16 - Milano

Orario: martedì - domenica 9-17:30 (ultimo accesso 30 minuti prima dell'orario di chiusura). Chiusura settimanale: lunedì. Prenotazione: nessuna

Civico Museo Archeologico di Milano

Corso Magenta, 15 - Milano

Orario: martedì-domenica 9-17:30 (ultimo ingresso ore 17.00). (ultimo accesso 30 minuti prima dell'orario di chiusura). Chiusura settimanale: lunedì. Prenotazione: nessuna

I Musei del Castello Sforzesco

Piazza Castello - Milano

Orario: martedì-domenica 9-17:30 Ultimo ingresso ore 17. Chiusura settimanale: lunedì. Prenotazione: nessuna

Museo Studio Francesco Messina

Via S. Sisto, 4/a - Milano

Orario: martedì-domenica 10-18. Chiusura settimanale: lunedì. Prenotazione: nessuna

Gallerie d'Italia

Piazza della Scala, 6 - Milano

Orario: martedì-domenica 9:30-19:30 (ultimo ingresso 18.30), giovedì 9:30-22:30 (ultimo ingresso 21.30). Chiusura settimanale: lunedì. Prenotazione: nessuna

Museo civico di storia naturale di Milano

Corso Venezia, 55 - Milano

Orario: martedì-domenica 9-17:30 (ingresso fino ore alle 17). Chiusura settimanale: lunedì. Prenotazione: nessuna

Museo del Risorgimento e Laboratorio di storia moderna e contemporanea

Via Borgonuovo, 23 - Milano

Orario: martedì-domenica 9 - 13, 14-17:30. Chiusura settimanale: lunedì. Prenotazione: nessuna

Pinacoteca di Brera

Via Brera, 28 - Milano

Orario: martedì-domenica 8:30-19:15 (chiusura biglietteria 18:40). Chiusura settimanale: lunedì. Prenotazione: nessuna

Cenacolo Vinciano

Piazza Santa Maria delle Grazie, 2 - Milano

Orario: 8:15-19 (ultimo ingresso 18:45). Chiusura settimanale: lunedì. Prenotazione: obbligatoria (Telefono: 02 92800360; sito web).