Un signorotto di campagna, Alonso Quijada, incitato dalla lettura deiromanzi cavallereschi, decide di farsi cavaliere con il nome di don Chisciotte della Mancia e si sceglie una dama da proteggere che chiama Dulcinea del Toboso. Assieme al suo scudiero Sancio Panza, impaziente diprendere il comando di un' isola, intraprende "avventure" spesso dovute all' eccessiva fantasia, la quale stravolge e allontana dalla realtà il mondoche circonda i due protagonisti. Lottano contro i mulini a vento scambiati per giganti, cadono vittima dei mulattieri, vengono picchiati e prendono sassate da persone che, sicuramente, non sono valorosi cavalieri. Lo spettacolo sottolinea il rapporto parodico con la tradizione epico cavalleresca e quelli dei rapporti tra realtà e finzione, tra normalità e follia. Alonso Quijano non è pazzo per eccesso di sentimenti o per l'esaltazione delle proprie passioni, quanto proprio per un' applicazione meticolosissima del proprio raziocinio. Autore: Cervantes Scrittura teatrale: Omar Mohamed e Alessandra Nale Regia di Omar Mohamed Assistente alla regia: Laura Carroccio