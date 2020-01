Don Giovanni: inganno e seduzione. il gioco e il dramma dell’amore

Don Giovanni, è l’emblema del seduttore irresistibile, l’uomo sicuro del suo desiderio che non si ferma davanti a nulla per conquistare la donna che brama. Ciascuna cede alla seduzione e al sogno d’amore. E’ un vecchio schema che si rivela sempra attuale. Ma il gioco dura poco, c’era dell’inganno. Dopo la conquista le parti si invertono. Lui non si fa più sentire, lei lo insegue. E comincia la devastazione.Discuteremo delle ragioni inconsce che rendono le donne così sensibili alla sirena del dongiovanni.A quale sogno profondo corrisponde per le donne. E quale ideale rappresenta per gli uomini? Sarà l’occasione per entrre nella psicopatologia quotidiana della vita amorosa.