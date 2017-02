"La donna che legge": dal 14 al 19 febbraio al Filodrammatici

Dal 14 al 19 febbraio al Filodrammatici verrà rappresentato La donna che legge, di Renato Gabrielli, regia di Lorenzo Loris con Massimiliano Speziani, Cinzia Spanò e Alessia Giangiuliani.

Mirko, avvocato di successo ormai avanti con gli anni, si invaghisce di una giovane intravista a leggere in solitudine sulla spiaggia. Per entrare in contatto con lei ricorre a un'altra donna, da tempo legata a lui da un forte affetto. La richiesta che Mirko avanza alla giovane è quella di poterla contemplare in cambio di soldi...