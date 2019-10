Sabato 26 a Milano arriva ‘da DONNA a DONNA’ tour, un incontro dibattito sul femminicidio e sulla violenza sulle donne.

L’appuntamento sarà l’occasione per affrontare un tema tanto delicato quanto attuale in tutta Italia: i dati parlano infatti di una vittima ogni 72 ore.

“Parlare di quello che succede, promuovere eventi di questo tipo, capaci di creare dibattito e aumentare la conoscenza e la consapevolezza degli strumenti a disposizione delle donne vittime di violenza, soprattutto dopo l’approvazione del Codice Rosso, è l’unico modo per evitare che queste tragedie si ripetano”, spiega la senatrice Cinzia Leone, vicepresidente della Commissione d’inchiesta sul femminicidio.

Ed è proprio questo l’obiettivo del ‘da DONNA a DONNA tour’ che, dopo le prime tappe in Sicilia, arriva a Milano per poi attraversare nei prossimi mesi tutta l’Italia.

L’appuntamento a Milano è per sabato 26 ottobre alle ore 16, presso la Sala Consiliare Galli in via Sansovino, 9.

Saranno presenti:

- Senatrice Cinzia Leone – Vicepresidente della Commissione di inchiesta sul femminicidio;

- Senatrice Simona Nocerino – Commissione Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale;

- Senatore Francesco Laforgia – Commissione di inchiesta sul femminicidio;

- Diana De Marchi – Presidente Commissione Pari Opportunità del Comune di Milano;

- Avv. Francesca Garisto – Avvocato, vicepresidente Associazione CADMI;

- Dott. Francesco Papa – Maresciallo dei Carabinieri, Caserma di Milano Rogoredo;

- Prof.ssa Rita Parsi – Presidente della “Fondazione della Pace e Movimento Bambino Onlus”, già membro del Comitato Onu per i diritti dei fanciulli/e