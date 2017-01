"Donna non rieducabile": dal 27 al 29 gennaio all'Atir

Dal 27 al 29 gennaio al Atir Ringhiera si terrà Donna non rieducabile, lo spettacolo di Stefano Massini con Ottavia Piccolo.

L'opera è l'adattamento teatrale di brani autobiografici e articoli di Anna Politkovskaja, la giornalista uccisa da quattro colpi di arma da fuoco e trovata morta nell'androne della sua casa moscovita il 7 ottobre 2006. In scena non il personaggio di Anna, o la sua trasfigurazione in eroina, ma la donna indifesa e tenace che decise di vedere attraverso gli eventi del suo paese.