Presentazione +donna +uomo - Incontro con Franco Bolelli e Manuela Mantegazza

In occasione del loro ultimo libro "+Donna +Uomo - Un Manifesto Vitale", gli autori Franco Bolelli e Manuela Mantegazza saranno alla Feltrinelli di piazza Piemonte per parlarne al pubblico insieme a Stefano Boeri e Sofia Viscardi. Questo manifesto mette a fuoco la relazione tra i fondamentali archetipi del maschile e del femminile perché si torni ad esplorare le sfumature e le opzioni sessuali senza rinunciare alle differenze biologiche fra i sessi. Vuole mostrare che la loro differenza sostanziale vuole essere valorizzata e non attenuata, perché solo mantenendo questa feconda polarità sarà possibile costruire una relazione più ricca, completa ed evoluta. La sfida che gli autori lanciano è tanto antropologica quanto quotidiana: i grandi sentimenti e le grandi passioni dell'uomo costituiscono la sua impresa vitale, in un insieme che abbraccia biologia, natura, carattere e modelli di comportamento.