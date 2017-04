Donne in bottiglia

Saluti da Modena, in collaborazione con l'artista emergente Chiara Petrolo, ha il piacere di invitarvi ad una serata all'insegna dell'arte e di un'ottima degustazione di vini e prodotti modenesi, eccellenze della loro cucina. Il locale emiliano-romagnolo, ex galleria d'arte, ritorna per l'occasione ad essere culla della creatività e luogo d'incontro tra l'artista ed il suo pubblico. Le opere di Chiara Petrolo (www.chiarapetrolo.it) raccontano la donna; in ogni sua sfumatura, debolezza, leggerezza, emozione. Una selezione di tele vi racconteranno il suo punto di vista sull'universo femminile. Esposizione ed aperitivo dalle ore 19.30 c/o Saluti da Modena - Via San Fermo 1 (Brera) Per info: Saluti da Modena - info@salutidamodena.com Chiara Petrolo - info@chiarapetrolo.it