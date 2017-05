Donne oltre il confine #20maggiosenzamuri

Donne oltre il confine Storie di inclusione a Milano All'interno di #20maggiosenzamuri Martedì 16 Maggio, allo Spazio Sugos (Via Dal Verme, 4 MM1/MM3 Duomo) il comitato KAMchatka - Sinistra x Milano organizza un evento con e per le donne. Nel contesto di #versoil20maggio, percorso costellato di occasioni di dibattito verso la grande festa #20maggiosenzamuri. "Donne oltre il confine" è un evento dedicato ai migranti, ma soprattutto alle donne migranti. Donne che hanno lasciato tutto per ritrovare qualcosa, donne coraggiose, donne che sono state accolte da una nuova città, la nostra. A Milano, capitale multietnica e quasi sempre disposta al dialogo, hanno potuto trovare assistenza, aiuto e ascolto per un nuovo inizio. E proprio dalle loro storie, anche noi, vogliamo ripartire: Elisa Kalay, (Albania), e Nur Cokgezici, (Kurdistan), oggi sono rispettivamente assistente sociale e mediatrice culturale a Milano. Ne parliamo insieme al consigliere regionale di SEL Chiara Cremonesi e a Luca Gibillini di Kamchatka, riflettendo sul tema dell'inclusione di genere nella nostra città, per comprendere cosa si può fare per rendere la nostra città sempre più accogliente ed inclusiva per le donne e per chiunque abbia necessità di ripartire in un ambiente più accogliente della propria terra natia, qualunque essa sia.