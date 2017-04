Milano, 11 luglio 2017 -Martedi 11 Medici Senza Frontiere organizza l'incontro "Donne Senza Frontiere: operatrici umanitarie in missione" con la giornalista Daniela Ducoli che intervisterà le operatrici umanitarie di MSF Federica Ferraresi, logista di Milano, Maria Grazia Mainardi, infermiera di Novara, e Roberta Questi capomissione bergamasca, che racconteranno la loro esperienza come operatrici umanitarie di MSF e donne in grandi contesti di emergenza: dal Sud Sudan e Yemen, alla Repubblica Centrafricana, Haiti, Repubblica Democratica del Congo. Presso mare culturale urbano una serata dedicata alle donne di MSF con l'accompagnamento musicale dei Sinitah Acoustic Trio, artisti Burkinabé che si esibiranno con canti e musiche tradizionali del Burkina Faso. Saranno a disposizione dei partecipanti all'evento speciali visori a 360° parte dell'installazione "Milioni di Passi Experience" realizzata da MSF per far vivere la realtà di milioni di persone che oggi nel mondo sono in fuga da guerre, violenze o povertà, e rilanciare l'appello perché sia garantito il diritto di tutti di avere salva la vita.

