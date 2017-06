Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il Cibo è una cosa seria, ma negli ultimi tempi, a causa di una eccessiva sovraesposizione di tutto ciò che gli ruota intorno, rischia di essere svilito, messo ai margini di una comunicazione sfrenata, troppo dedita alle mode passeggere e al luccichio della Tv o dei palcoscenici. Solo il fatto che ora tutti lo chiamiamo FOOD è significativo, è un modo per dimenticare l'aspetto popolare, rassicurante, normale, quotidiano dell'atto di mangiare del semplice cibo. Da FOOD a DOOF, dunque, è stato spontaneo pensare ad un gioco di parole che vuole guidarci a guardare "l'altra faccia del food". DOOF è un convegno, ideato dal giornalista del Corriere della Sera Valerio M. Visintin, dove lo spazio sarà aperto alla discussione, seria, rigorosa, approfondita sugli aspetti meno noti, ma spesso più nobili, di questo ambiente, così come sulle distorsioni che contraddistinguono i comportamenti sbagliati di tanti addetti ai lavori che hanno dimenticato cosa siano banalmente le buone maniere ed il rispetto della dignità altrui sul luogo di lavoro oppure che cosa significhi fare critica gastronomica in modo indipendente, senza condizionamenti, solo per il lettore. DOOF affronterà questi ed altri temi, ad esempio accendendo una luce sulle tante iniziative meritorie che del cibo stanno facendone un arma di recupero sociale sia per chi ha solo fame, ma anche per chi ha fame di redenzione. Inoltre verrà fatto il punto sulla commistione tra criminalità organizzata e ristorazione, vista ormai come il più facile strumento di riciclo dei proventi derivanti da attività illegali. Le testimonianze di esperti di ciascun ambito saranno il sale della discussione durante le Tavole Rotonde che si svilupperanno sabato 24 giungo 2017 presso la Cascina Torrette, sede di Mare Culturale Urbano. Durante la giornata sarà possibile acquistare prodotti di territorio di alcune Cascine limitrofe a Milano a cura di Coldiretti. Programma della manifestazione Sabato 24 giugno 2017 Ore 10:00 - Apertura Porte Cascina Ore 10.30 - FOOD SOCIALE La ristorazione che svolge supplenze sociali, offrendo occasioni di integrazione ai carcerati o pasti caldi agli ultimi. Silvia Polleri - Progetto In Galera Niccolò Reverdini - proprietario cascina La Forestina, collabora con il CELAV (Centro di mediazione al Lavoro) accogliendo rifugiati politici. Christian Uccelatore - Progetto Ruben Alba Viglione - responsabile catering Bar Jodok (Olinda) Modera: Anna Prandoni - giornalista gastronomica, Accademia Marchesi Ore 12.00 - LO STATO DELL'ARTE DELLA CRITICA GASTRONOMICA I conflitti di interessi e le amicizie indebite dei critici gastronomici. Le gaffes delle guide ai ristoranti. Sara Bonamini - Gambero Rosso Andrea Cuomo - Il Giornale Luca Iaccarino - La Repubblica Modera: Valerio M. Visintin - critico gastronomico del Corriere della Sera dalle 13.30 Pranzo al Mare Culturale Urbano Mercato Coldiretti di prodotti a chilometro Zero di agricoltura biologica ed etica Ore 15:00 - DIETRO LE QUINTE DELLA RISTORAZIONE Le assunzioni irregolari, i turni di lavoro infiniti, i pagamenti in nero, lo scollamento tra le scuole alberghiere e il mondo del lavoro. Jacopo Bianchi - ex cuoco in ristoranti vari (Italia, Spagna, Inghilterra) Emanuele Gnemmi - docente Scuola Alberghiera di Stresa Enrico Camelio - docente al Pellegrino Artusi di Roma e consulente per l'alta ristorazione Modera: Aldo Palaoro - giornalista Ore 16.30 - SOCIAL FOOD Le aziende hanno ridotto all'osso gli investimenti sull'editoria tradizionale, in crisi di idee e di credibilità. Ma ora furoreggiano le réclame mascherate di foodblogger e influencer. Samanta Cornaviera - Massaiemoderne.com Francesca D'Agnano- singerfood.com Paolo Lottero - Strutturafine.it Sonia Peronaci - Soniaperonaci.it Modera: Valerio M. Visintin - critico gastronomico del Corriere della Sera Ore 18.00 - LE MAFIE E LA RISTORAZIONE L'ombra sempre più incombente della malavita organizzata in un comparto commerciale inflazionato da insegne. La ristorazione prima fonte per ripulire il danaro. Veronica Dini - Presidente associazione Circola Gabriele Dossena - Presidente Ordine dei Giornalisti della Lombardia David Gentili - Presidente Commissione Antimafia Comune di Milano Ettore Prandini - Presidente Coldiretti Lombardia Modera Fabio Fimiani - giornalista di Radio Popolare Milano DOVE Mare Culturale Urbano (Cascina Torrette) Via Giuseppe Gabetti 15, Milano www.doof.world PARTECIPAZIONE GRATUITA Come arrivare M1 Primaticcio M5 San Siro Stadio - Segesta Bus linea: 49 - 64 - 80 Automobile: Tangenziale Ovest/Genova/Torino/Varese/Gravellona T./Como/Chiasso/Svizzera/Aeroporto Malpensa, A50/E35 - Uscita 3 per Via Novara/SPexSS11/SS11 Ideatori e Organizzatori : Samanta Cornaviera, Aldo Palaoro, Valerio M. Visintin Ufficio Stampa Les Enderlin info@enderlin.it #Doof #Visintin