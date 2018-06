In fotografia la doppia esposizione consiste nella creazione di un'immagine sovrapponendone altre due. Noi di El Modernista abbiamo voluto esagerare: un evento che ne racchiude due, tre, quattro, in una location che parla da sé: La Fabbrica del Vapore!



Il programma della serata:

- 18.30 El Modernista si presenta: bilancio sociale

- 19.30 Le nostre proposte per il nuovo anno

- 20.30 Aperitivo e musica dal vivo

A seguire Dj set



La vostra presenza è preziosa!



Contatti:

327 9071249

info.elmodernista@gmail.com

FB; @El modernista APS