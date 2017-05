Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Ciclo di Incontri dal titolo Doppia Luce, il prossimo appuntanneto si terrà il 2 maggio all'interno del Campus di NABA- Nuova Accademia di Belle Arti (Via C. Darwin 20, Milano). Un' occasione per ascoltare i racconti di Federica Fracassi, uno dei protagonisti dei ritratti di Valentina Tamborra. Durante la serata si parlerà dell'attività artistica e del percorso personale e lavorativo dell'attrice. Federica racconterà di come, sul palco, attraverso la recitazione, sia riuscita a mettersi a nudo, a combattere una sorta di timidezza e a incontrare il mondo. "Sul palco, come nella vita, quanto conta essere se stessi? Cosa si rischia nell'aprirsi così totalmente all'incontro con l'altro ?" Si tratta di un ciclo di incontri con alcuni dei personaggi ritratti dalla fotografa Valentina Tamborra. NABA diventa per una sera luogo di scambio culturale. L'evento è organizzato con il Triennio di Graphic Design and Art Direction, relatori saranno Patrizia Moschella (Course Leader) e Sergio Spaccavento (docente).

