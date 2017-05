Doppio appuntamento per il gran finale delle Cupole Show: sabato 27 e domenica 28 maggio

Torneo internazionale di trottole acrobatiche e balli latini americani con i ritmi dell’Accademia della Danza Raduno 97 di San Giuliano.

Si conclude l’evento Le Cupole Show: un evento pensato per mettere in luce l’importanza dell’attività fisica e per valorizzare le tante associazioni sportive del nostro territorio.

400 atleti che hanno aderito al progetto vengono premiati Domenica 28 maggio nella galleria del Centro Commerciale Le Cupole di San Giuliano Milanese che ha ospitato dal 7 maggio una ricco programma di appuntamenti tutte le domeniche con esibizioni e spettacoli delle associazioni: Spazio Danza Milano, Polisportiva Budosan di San Donato, associazione sportiva Virtus et Labor di Melegnano, Asd il Geco di Lodi, Polisportiva San Giuliano, ASD Qwan Ki Do San Giuliano milanese, Lodi Latin Club, Associazione sportiva L’Alma Latina.

Adesso è arrivato il momento di valorizzare il loro impegno; ad applaudire i ragazzi e i loro insegnanti e conferire loro il giusto riconoscimento con una festa di due giorni per tutta la famiglia, sabato 27 maggio dalle ore 11:00 il Centro Le Cupole ospiterà i campioni internazionali di trottole acrobatiche che coinvolgeranno e i più piccoli in veri e propri tornei ed esibizioni dove si potranno apprezzare tutte le evoluzioni del gioco che sta facendo il impazzire i giovani di tutto il mondo!

Domenica 28 alle ore 17:00 ad accompagnare la premiazione delle associazioni protagoniste dell’evento Le Cupole Show, il Saggio dell’Accademia della Danza Raduno 97 di San Giuliano di Marina Altieri, con balli latino americani, hip – hop, video dance e zumba per un pomeriggio all’insegna del ritmo.

E IN PIU’, BUONI ACQUISTO IN REGALO E IL CONCORSO A PREMI

L’operazione Winning Shopping è pensata per offrire ai clienti un regalo sicuramente apprezzato, una opportunità di risparmio gradita da tutte le famiglie che, ogni settimana, devono affrontare acquisti e spese davvero pesanti.

Ottenere una attenzione in più, di questi tempi, fa sempre piacere. Sentirsi destinatari di un regalo,

può essere di aiuto quindi ricevere buoni acquisto e promozioni, che rendono in po’ più leggero, il ricorso al portafogli.

Fino a domenica 28 maggio prosegue infatti la consegna di un buono acquisto da 5 € a tutti i clienti possessori della card Club Le Cupole che effettuano un acquisto di almeno 5 €, da rispendere immediatamente presso i negozi del Centro.

Continua anche la seconda fase dell’iniziativa dedicata al Concorso a premi Winning Shopping, tutti i giorni presso la postazione del Gioca Cupole e il sabato e domenica presso la postazione del concorso, gli iscritti al Club Le Cupole che effettuano una spesa minima di 5€, ottengono una cartolina per partecipare alla super estrazione di domenica 11 giugno: in palio 3 super premi da 1000 € ciascuno.