I doppiopunto a casa Merini summer

Terzo appuntamento musicale per MUSICA SOTTO LA TETTOIA - CASA MERINI SUMMER. il 29 giugno ore 19.00, allo Spazio Alda Merini (via Magolfa, 32- Milano) con la partecipazione di Milanosud, testata di cronaca, cultura e politica su web e su carta e il patrocinio del Municipio 6 Milano, si esibiranno i DOPPIOPUNTO con un repertorio di vario genere, con incursioni nel tema "impegnato" (Dalla/De Andrè/Guccini) e nel tema "d'amore". Ingresso gratuito, aperitivo solidale. Il duo è formato da: GIANNI ANDREOZZI: Produttore e Arrangiatore, come chitarrista vanta collaborazioni con Dori Ghezzi, Zucchero, U. Smaila, F. Oppini, A .Minetti, F. Alotta e molti altri. NADIA BRUNO: attrice, regista, è presidente della Compagnia teatrale Maskere www.companiateatralemaskere.it . Vocalist.