"Dove Crescono le ortiche": dal 14 al 19 giugno al Teatro Libero

Dove Crescono le ortiche - di Tobia Rossi, con Monica Faggiani, Paola Giacometti e la speciale partecipazione di Justine Mattera nel ruolo di Jacqueline Kennedy, regia di Alessandro Castellucci - verrà rappresentato al Teatro Libero dal 14 al 19 giugno.

La pièce racconta un frammento di storia americana dal punto di vista di Big Edie e Little Edie Bouvier Beale, rispettivamente zia e cugina di Jacqueline Kennedy, indimenticata first lady e icona di stile. Le due donne, passate alla storia come le parenti povere di Jacky, conducono una vita al limite della sopravvivenza nella loro residenza di Grey Gardens, tra ricordi, fragilità e richieste di aiuto.