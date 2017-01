"Downtown 81": il 12 gennaio proiezione al Mudec, gratis

Giovedì 12 gennaio, in occasione della mostra Jean Michel Basquiat, al Mudec verrà proiettato Downtown 81, il film su Jean Michel Basquiat diretto da Edo Bertoglio (1981).

In una giornata a Manhattan l'artista, non ancora affermato, si aggira tra Downtorn e Harlem in cerca di un posto dove passare la notte. Mentre porta sottobraccio uno dei suoi quadri, che al momento vale solo venti dollari e un assegno che non riesce a incassare, Jean Michel incontra i personaggi della nascente scena artistica underground: graffitari, rapper e new waver, tutti a un passo dal successo e con un piede ancora affondato nella miseria.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: www.eventbrite.it/e/biglietti-downtown-81.