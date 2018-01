Il prossimo 17 febbraio, in occasione della “Giornata Internazionale della Sindrome di Asperger”, al Teatro Fontana (in via Boltraffio, 21) di Milano, andrà in scena “Dr. Jeckyll e Mr. Aspie – Una storia imperfetta”. Lo spettacolo, una produzione “Compagnia TeatRing” di Marianna Esposito, Antonello Taurino e Carlo Turati con il sostegno di Digital Solution Italia e il patrocinio di SemplicementeAspie, sarà diretto da Marianna Esposito (anche voce recitante) e sarà interpretato da Antonello Taurino. Scenografie di Stefano Zullo e Luci di Ornella Banfi.



Comfort zone: come uscirne? Samuel, 45 anni, viene messo in una strana stanza Per poter uscire deve... Non sa cosa deve fare. E già la cosa parte male. Una voce femminile parla con lui. Lui odia parlare con gli estranei. La ucciderebbe, se potesse. Il dialogo tra loro si accende tra toni di commedia dissacrante e corrosivo cinismo, assurdi fraintendimenti e analisi non richieste. È la sua testa che gli parla? È una psicanalista? Lui fino ad oggi si è sempre sentito fuori posto. Come un alieno in un mondo non fatto per lui. Troppo sincero, troppo schematico, troppo categorico, troppo solitario, troppo insensibile, troppo intelligente, troppo goffo. Troppo tutto, per gli altri. Troppo stronzo, per molti. Troppo difficile la vita, per lui. “Samuel, sei mai stato felice?”. “Boh. Per saperlo avrei bisogno di un paragone”. Per salvarsi deve uscire dalla stanza. Da quella stanza, tutto sommato confortevole. Ma come fare? A proposito: l’uomo in questione non è stronzo. È Asperger. Anzi… è “Aspie”!



Sipario ore 20.30. A seguire la presentazione (in prima nazionale) del nuovo libro di Teresa Antonacci dal titolo “Una storia imperfetta” (Les Flaneurs Edizioni). L'intero incasso della serata sarà devoluto all'associazione SemplicementeAspie di Milano



Info e prenotazioni spettacolo: fontana.teatro@elsinor.net - 02 69 01 57

Info e prenotazioni libro: http://www.lesflaneursedizioni.it/