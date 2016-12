Dream Theater in concerto: il 4 febbraio al Mediolanum Forum

Sabato 4 febbraio i Dream Theater saranno al Mediolanum Forum in occasione del tour Images, Words & Beyond​, che prevede spettacoli della durata di tre ore ciascuno, divisi in due parti.

La band progressive metal statunitense nata a Boston nel 1985 suonerà: tutti i brani di Images and Words, album che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo, estratti da The Astonishing e una selezione di classici del suo repertorio. Lo show si presenterà come uno spettacolo teatrale.