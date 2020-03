Milano, 10 marzo 2020

L’associazione culturale “Art Space” presenta la mostra d’arte “DreamArs”, curata e ideata da Eva Amos, art creator dell’evento. Il progetto espositivo vuole sensibilizzare il pubblico trattando temi come la discriminazione e la parità di genere, argomenti molto sensibili ed estremamente attuali.

40 artisti internazionali affronteranno la problematica attraverso le loro diverse visioni e sensibilità artistica. L’iniziativa vanta una solida partnership con Huawei, ed in concomitanza Art Space sostiene l’associazione ALA Milano Onlus.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 10 al 23 marzo presso Spazio Arte Tolomeo, in via Ampere 27, Milano. Il progetto espositivo ha lo scopo di “contrastare” la violenza la dove i diritti umani vengono meno. Gli artisti “sognatori” propongono la loro visione opposta, regalandoci sensazioni e ambientazioni quasi oniriche di una realtà che, a nostro malgrado, non è sempre equamente giusta con tutti. Il bisogno dell’artista di volersi estraniare dai mali del mondo è radicato da sempre nella la sua sensibilità, la creazione di realtà quasi utopiche ci permette di sognare...e il modo migliore per farlo è attraverso l’arte.

Huawei, azienda leader del mondo della tecnologia, celebra il talento e si impegna per amplificare i potenti messaggi raccontati dai 40 artisti proponendosi come cassa di risonanza per far conoscere le loro opere. Grazie alla collaborazione con Ars Space, ciascun espositore potrà trasformare la sua proposta in Temi, Wallpaper e Cover per i device Huawei. Per tutta la durata della mostra, ciascun opera sarà accompagnata dalla relativa riproduzione sul dispositivo e, tramite un QR Code, sarà possibile scaricare temi e wallpaper per i propri smartphone Huawei. Le opere digitali, saranno disponibili per il download gratuito in tutto il mondo attraverso l’app Themes di Huawei.

Le cover, invece, esposte anche loro durante la mostra, saranno in vendita presso il Huawei Experience Store di Milano.

OPENING EVENT: 10 Marzo ore 18:00.

Spazio Arte Tolomeo, via Ampere 27, Milano.

Ingresso libero su prenotazione arsartspace@gmail.com