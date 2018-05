Drift & Rally Show al Destriero Shopping Center 2-3 giugno 2018

Una giornata all’insegna della solidarietà ricca di adrenalina, così il Destriero Shopping Center presenta il Drift & Rally Show, il 2 e 3 Giugno prossimi. Per L’occasione Il Destriero si trasforma in un circuito, con esibizioni e show di auto da Drifting e Rally, oltre a Quad Acrobatici e Ape Proto. Una kermesse dedicata ai motori, con una finalità nobile, aiutare l’associazione “Il Cerchio Aperto” di Vittuone che ha, come mission, il supporto alle famiglie con portatori di Handicap. Tutto l’incasso derivante dalle donazioni verrà devoluto all’associazione.

Particolarità dell’evento il Taxi Drift, il pubblico presente potrà salire a bordo delle auto e provare l’incredibile ebbrezza del traverso. (prenotazioni a ildestriero@klepierre.com). Un evento che vede protagonisti anche “drifters” Locali come Luca e Daniele Grassi, Saviero e Davide Rachele, Antonio Garofano, Nives Arvetti, Oliver Bellini, tutti piloti professionisti del Kings of Italy, campionato riservato a questa specialità. Tra i rallisti presenza del funambolico Gigi Cortellazzi, pilota del campionato Autocross.

Ospite dell’evento e testimonial d’eccezione, Thomas Biagi, campione del mondo GT, sempre sensibile ai temi dedicati alla solidarietà. Sabato pomeriggio il pubblico avrà l’occasione unica di salire a bordo con lui nel Taxi Drift. Programmazione ricca e corposa, con show dalle alle ore 10 di Sabato 2 Giugno fino alle ore 20 di Domenica 3 Giugno.