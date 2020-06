Milano, arriva un mega Drive-In per dare vita all'estate milanese

A Milano arriva un Drive-In speciale per guardare i film più belli sotto le stelle e in un'ottica di misure anti-Covid, in totale sicurezza. L'area, di 4.000mq a nord della città, più precisamente in via Senigallia, 18, verrà inaugurata mercoledì 24 giufno e sarà dotata di un maxi-led wall con audio wireless. Al pubblico verrà proposta una selezione di pellicole cinematografiche che hanno fatto la storia del cinema.

La ripartenza dell'estate milanese

E' cosi che riparte l’estate milanese, con un cinema all’aperto e nel pieno rispetto delle norme di distanziamento. Drive-In Milano ospiterà tutte le sere, dal mercoledì alla domenica, un’importante selezione di pellicole cinematografiche, anche pluripremiate agli Oscar: dall’action alla fantascienza, dal fantasy alla comicità italiana oltre ad alcuni master pièce degli anni 1990 e 2000, grazie alla collaborazione con Unipol Biografilm Collection e I Wonder Pictures.

Il progetto

Il progetto è firmatoda Access LiveCommunication, agenzia di LiveCommunication di GroupM, Max Up, Us Up e Radio Italia ed è stato reso possibile grazie all’impegno di aziende private tra cui Urban Up |Unipol, main e hosting sponsor dell’area di via Senigallia. La programmazione – dal 24 giugno al 16 agosto – prevede uno spettacolo unico alle ore 21:30 mercoledì, giovedì e domenica e un doppio show alle 20:30 e alle 23:30 venerdì e sabato per consentire la visione a un pubblico più ampio. L’ingresso è gratuito ma per accedere all’area DRIVE-IN MILANO è obbligatoria la prenotazione sul sito dedicato, dove è possibile trovare anche tutte le informazioni



“In un momento di particolare difficoltà per tutto il comparto degli eventi live abbiamo deciso di unire le forze tra operatori del settore dando un segnale concreto di ripartenza a Milano e ai suoi cittadini con un progetto innovativo, molto romantico nella sua essenza e capace di rispettare le norme sul distanziamento”, dichiarano gli organizzatori “Al progetto si sono unite molte aziende private e anche il Comune di Milano ha inserito Drive-In Milano nel palinsesto estivo della città. Ancora una volta la sinergia fra Pubblico e Privato è stata efficace e ha permesso di regalare ai cittadini attività ludiche senza che la collettività debba impegnarsi con risorse che oggi sono da destinare ad altre priorità”.

Il programma di "Aria cultura"

DRIVE-IN MILANO fa parte del programma di “Aria di cultura”, il palinsesto culturale cittadino coordinato dal Comune di Milano che accompagnerà operatori dello spettacolo dal vivo, organizzatori e cittadini per tutto il periodo estivo, dal 15 giugno al 21 settembre, anche grazie a un unico calendario di iniziative - dedicate alla danza, al cinema, al teatro, alle arti performative, alla lettura, alle collezioni e alle mostre d’arte - promosso attraverso il sito del Comune di Milano e i canali social.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Drive-In Milano è un’iniziativa che fonde spettacolo e solidarietà, promuovendo l’arte del cinema e senza dimenticare chi, durante e a causa dell’emergenza sanitaria, si è trovato in situazione di difficoltà. L’ingresso gratuito, grazie alla generosità e alla lungimiranza dei partner privati, e un contributo minimo ma simbolicamente importante, destinato al Fondo del Comune di Milano, sono infatti un modello che sarebbe bello venisse condiviso e ripreso da altri operatori della nostra città”, afferma l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno. “Un grande plauso a questa iniziativa che mostra sempre di più come Milano sia vicina ai propri cittadini in maniera innovativa grazie al supporto e alla creatività dei privati. Sono convinta che come per me anche per tanti cittadini sarà un’esperienza nuova e divertente poter assistere a uno spettacolo cinematografico in bicicletta, mezzo sempre più amato dai milanesi per una città sempre più sostenibile”, dichiara Roberta Guaineri, assessore al Turismo, Sport e Qualità della vita del Comune di Milano.