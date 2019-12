Dronitaly Forum 2020 in programma il 2 e 3 Aprile presso il Politecnico di Milano, Campus Bovisa è l’evento che chiama a raccolta la community italiana del comparto unmanned per affrontare e stimolare il dibattito attorno ai temi più attuali e urgenti del settore. Nell’attesa di un quadro normativo uniforme a livello europeo che tracci con evidenza le linee entro cui potranno muoversi gli utilizzatori professionali di SAPR, il Forum propone un programma di convegni e presentazioni altamente qualificato e di respiro internazionale, in cui saranno anche gli utilizzatori finali (aziende e PA) a raccontare la propria esperienza diretta fornendo una prospettiva che parte da esempi concreti, per arrivare all’analisi degli scenari di mercato più recenti e all’individuazione di nuovi orizzonti di crescita.