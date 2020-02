Dua Lipa in concerto a Milano. Orari e biglietti

Giovedì 30 aprile la star internazionale Dua Lipa si esibirà in concerto al Mediolanum Forum di Assago in un'unica data italiana, all'interno del suo tour Future Nostalgia che toccherà le arene di tutto il mondo.

Dua Lipa

Dua Lipa è una cantautrice e modella britannica di origini albanesi e kosovare.

Inizia la sua carriera musicale molto presto, all'età di 14 anni, quando comincia a pubblicare cover di canzoni su YouTube. Nel 2015 firma un contratto con la Warner Music Group e poco dopo pubblica il suo primo singolo, Be the One. Ad aprile 2018 viene pubblicato One Kiss in collaborazione con Calvin Harris, raggiungendo il primo posto in Regno Unito. Ritorna sulle scene musicali a fine 2019 con il singolo Don't Start Now che, insieme a Physical, anticipa l'uscita del secondo album in studio Future Nostalgia (2020).

Biglietti

I biglietti del concerto del 30 aprile sono disponibili on-line.