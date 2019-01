Dudù Kouate in concerto

Dudu Kouatè, percussionista e polistrumentista senegalese, dopo trent’anni di carriera musicale caratterizzata dalle più svariate collaborazioni sia a livello locale che a livello internazionale, l’ultima delle quali è quella con gli Art Ensemble of Chicago, ci presenta il suo primo album da solista, “Africation”.

Nato da una famiglia di griot, i Kouatè, cantori incaricati di portare avanti le tradizioni e le storie del loro popolo, Dudù non dimentica il ruolo assegnatogli dalla tradizione e lo reinterpreta in chiave moderna e multiculturale: i brani infatti sono prevalentemente cantati nella sua lingua madre, Wolof, con qualche richiamo al Bambarà e con frasi in francese ed in italiano, ed esprimono una intensa carica emozionale grazie anche all’utilizzo di sonorità inedite ed originali.

L’appuntamento è per sabato 5 gennaio alle 21.30.

Apericena dalle 20.00 a euro a sostegno della campagna di raccolta fondi SuonoLiberaTutti!

Concerto alle 21:30 a ingresso libero