Due donne contrapposte parlano d'amore

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Milano, 29 settembre, ore 17,30 Hotel Town House – Galleria del Duomo Sala Ottagono Lounge Via Silvio Pellico, 8 Milano MM Duomo Il 29 settembre due poetesse, Sara Rodolao e Giovanna Bonaiuti, parleranno d’amore durante il primo incontro che apre la nuova stagione dei “Caminetti Poetici” organizzati dalla Fondazione degli Amici di Ron. Questa tradizione prevede un momento conviviale tra pasticcini, amici e lettura di poesie. “Basta nicchie nella poesia” è lo slogan che contraddistingue questi incontri; i partecipanti, infatti, potranno porre domande alle autrici e presentare anche i propri versi, inerenti al tema dell’evento. Due donne contrapposte che saranno l’epicentro poetico dell’evento. Sara Rodolao, donna dalla personalità mediterranea, solare, che vive la vita a 100 all’ora con passione - sua la frase “Non sono io a cercare la Poesia è lei che cerca me” - vanta la scrittura di moltissimi romanzi e sillogi e numerosissimi premi vinti. Giovanna Bonaiuti, riflessiva, che si muove nel mondo con gentilezza silenziosa, è un’esploratrice dell’anima. “Sono storie d'amore, di nostalgia, d'amicizia, di sofferenza senza sorriso e di sorriso azzurro senza sofferenza” ha spiegato la scrittrice parlando delle sue opere “intorno ci sono le persone, quelle presenti o quelle passate o quelle che non ritorneranno più”. Giovanna Bonaiuti ha pubblicato numerose sillogi e collezionato molti premi. Due donne diverse che parleranno d’amore, così distanti da incontrarsi nei versi e nella poesia e diventare amiche indissolubili grazie anche alla partecipazione come membri onorevoli della giuria poetica del famoso Premio Nazionale Poetico Amici di Ron Hubbard, che ha riscontrato l’approvazione di centinaia di poeti in questi ultimi anni. Donne evolute che, con generosità, si sono cedute vicendevolmente il ruolo di Presidente di Giuria nell’ambito dell’evento poetico. Durante il caminetto del 29 settembre saranno presentati i loro ultimi libri: “Dalla Radice al Fiore” di Sara Rodolao e “La Panchina Innamorata” di Giovanna Bonaiuti. La cornice che ospiterà l’incontro è unica nel suo genere: l’Hotel Town House Galleria, in pieno centro a Milano, da cui sarà anche possibile osservare i pregevoli affreschi della storica Galleria del Duomo. La partecipazione prevede un contributo agevolato di euro 10,00 che comprende il tè con biscottini e l’entrata al Museo Leonardo da Vinci. I posti sono limitati, è dunque indispensabile prenotarsi, scrivendo ad amicidiron.pro@gmail.com oppure telefonando al numero 347-3433159 e chiedere di Laura Romanoni (responsabile segreteria) Per ricevere il mediakit dell’associazione, le biografie delle autrici e le cover dei libri prego contattare: amicidiron.pro@gmail.com