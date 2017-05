Due giorni “illustri” in Base Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Illustri Festival, la grande vetrina dell'illustrazione italiana, sbarca per la prima volta a Milano sabato 13 e domenica 14 maggio con una due giorni di eventi a ingresso libero e gratuito in BASE Milano, via Bergognone 34 (sabato dalle 11 alle 24, domenica dalle 11 alle 19). L'appuntamento è un'anteprima della biennale di illustrazione che anche quest'anno, come ormai da tradizione, si svolge a Vicenza (dal 27 maggio al 25 giugno), presso la Basilica Palladiana e altri suggestivi luoghi della città. Da capogiro i numeri di questa terza edizione: 505 opere esposte, 93 artisti coinvolti, 8 mostre e 7 workshop previsti complessivamente durante la preview milanese e il festival di Vicenza. Quest'anno, inoltre, per la prima volta Illustri ha una sezione charity realizzata in collaborazione con Medici Senza Frontiere (MSF). In mostra, infatti, anche 13 opere ispirate alla campagna #Milionidipassi promossa dall'organizzazione medico umanitaria per sensibilizzare l'opinione pubblica sul dramma delle popolazioni in fuga da guerre, persecuzioni e povertà. L'immagine simbolo dell'iniziativa benefica è realizzata da Riccardo Guasco, in arte "rik", giovane e affermato illustratore influenzato da movimenti come il cubismo e il futurismo. I suoi lavori appaiono sulle campagne pubblicitarie di alcuni fra i più importanti marchi internazionali, ma anche su libri, riviste e biciclette. L'inedito artwork di "rik" per MSF raffigura una famiglia in cammino: papà, mamma e due bambini, di cui uno in fasce. Non è certo una passeggiata, bensì una fuga, come suggeriscono le espressioni serie dei volti e l'ampia falcata del papà, che racchiude il passo di tutti gli altri componenti della famiglia. Con sé hanno solo pochi averi custoditi in un sacco; la bambina più grande stringe in mano un orsacchiotto, scampolo di una normalità interrotta all'improvviso. Sullo sfondo una colonna di persone in movimento, come loro. L'illustrazione è stata riprodotta sulle magliette realizzate pro bono per MSF da T-shirt.it, disponibili sull'omonimo sito (dal 13 maggio) e presso i bookshop del Festival a Milano e a Vicenza. Qui sarà possibile trovare anche le stampe di tutte le opere dedicate a #Milionidipassi. Le 13 tavole autografate, invece, saranno in asta online su eBay dal 12 maggio al 27 giugno. Tutto il ricavato della sezione charity di Illustri sarà devoluto a favore di MSF per sostenere la campagna #Milionidipassi. Fitto il programma degli eventi della preview milanese di Illustri Festival. La presentazione ufficiale della manifestazione è sabato 13 maggio alle 19 con Ale Giorgini, presidente dell'Associazione Illustri, e Giuska Ursini di Medici Senza Frontiere. Ma gli appuntamenti iniziano già nella mattina, a partire dalle 11. La due giorni, infatti, è animata da esposizioni, talk, workshop e mini lezioni con illustratori professionisti a cui è possibile partecipare gratuitamente (per iscrizioni illustrifestival.org). Ospite d'onore Noma Bar, artista israeliano di fama internazionale, che sabato alle 18 presenterà la sua nuova monografia. A chiudere entrambe le giornate Illuspritz drinks&sounds, ovvero aperitivo con dj set, sabato dalle 19 e domenica dalle 18.