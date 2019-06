Due mostre sull'arte Liberty per celebrare l'Art Nouveau World Day

Il 10 giugno la Réseau Art Nouveau Network celebra la Giornata mondiale dell'Art Nouveau, evento internazionale che sul Paese vede partecipe l'associazione culturale nazionale Italia Liberty che aderisce al festival con due appuntamenti:

Il primo con l'apertura alle 18:00 della mostra "Il Liberty. Una finestra sull'architettura" allo Spazio Espostivio Italia Liberty di Milano. Esposizione fotografica con fotografie di Luigi Matteoni.

Il secondo appuntamento alle 19:30 sempre in loco in cui si presenta la prossima mostra al Battistero di Velate.



Trattasi di una mostra d’arte incentrata sulla corrente artistica fine ‘800 e inizi ‘900, che si terrà a Varese dall’ 11 luglio al 10 agosto 2019.

Un appuntamento per grandi esteti della bellezza, linee sinuose “a colpo di frusta”, suggestive immagini legate al mondo della natura, cromie calde, i volti femminili che irradiano energia e bellezza, l’equilibrio tra forme curvilinee e geometriche capaci di dare originalità alle architetture: istanze di modernità e raffinatezza che hanno contagiato tutta Europa nei primi anni del Novecento.



Si intitola “Liberty Mon Amour. Appunti di viaggio nella Belle Epoque” la rassegna d’arte che vede nel suo percorso espositivo arredi e oggetti d’arte originali di fine Ottocento e primi Novecento. La mostra è a cura di Carla Tocchetti, presidente di Beautiful Varese International Association, e di Andrea Speziali, esperto d’arte Liberty. I curatori proporranno, all’interno della seicentesca chiesa “Battistero di Velate” ai piedi del Sacro Monte di Varese, attraverso l’esposizione, varie espressioni artistiche: un affascinante viaggio negli anni dell’Italia Moderna, in particolare della corrente artistica legata al periodo d’oro del Novecento Varesino: l’Art Nouveau.



Alcuni collezionisti dal calibro di Rodolfo Caglia, Mario Chiodetti e Enrico Brugnoni, accomunati dalla passione per il Liberty, concorrono alla realizzazione della manifestazione varesina con il prestito di autentici tesori: arredi, quadri, sculture, affiche e altre stampe originali.

“A partire dalla locandina, che ritrae il portale di un villino liberty a Velate”, anticipa la curatrice Carla Tocchetti, “la mostra proporrà una esperienza suggestiva al pubblico, chiamato a immedesimarsi nel mondo dei numerosi visitatori mitteleuropei che giungevano al Sacro Monte di Varese per villeggiare nel Grand Hotel Campo dei Fiori o al Palace Hotel sul Colle Campigli: sarà come varcare la soglia di un mondo ormai leggendario, che ha segnato il gusto e il costume di una intera epoca”.



“La mostra si inaugura nello scenario internazionale dell’Art Nouveau Week, la settimana vede un ampio programma di appuntamenti straordinari e fuori dal comune con l’arte Liberty. Si potranno visitare in numerose città di tutta Europa gli ambienti che hanno segnato l’Art Nouveau, quali hotel, ville e palazzi specie di proprietà privata, aperti in forma esclusiva al pubblico, come a Varese il Grand Hotel Campo dei Fiori, il Palace Grand Hotel e altre ville più o meno note. Sette le mostre allestite da diversi organizzatori oltre 150 dimore aperte e 120 itinerari a cura di guide e ciceroni esperti per la kermesse dall’8 al 14 luglio” sottolinea Andrea Speziali, presidente dell’associazione Italia Liberty.



Per informazioni: 320 0445798 | info@italialiberty.it

Gallery