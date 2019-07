Due ore in più per visitare “leonardo mai visto” nei prossimi due sabati di luglio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Si avvia a superare il traguardo degli 80mila visitatori “Leonardo mai visto”, il programma di mostre e iniziative allestite al Castello Sforzesco sino al 12 gennaio 2020 che nelle scorse settimane è stato la seconda esposizione più visitata in Italia e la prima in Lombardia.Considerata l’alta affluenza, il Comune di Milano|Cultura e Civita hanno deciso in via sperimentale di allungare l'orario nei prossimi sabato 13 e 20 luglio, in modo da consentire ai milanesi e ai sempre più numerosi turisti provenienti da ogni parte del mondo di visitare le mostre e le installazioni dedicate a Leonardo fino alle ore 19.30 (ultimo ingresso ore 18.30), con biglietto ridotto ad € 5.00 in vendita a partire dalle ore 17.00. L’estensione dell’orario riguarderà solo il Museo di Arte Antica. Due ore in più ad un prezzo speciale per seguire le tracce di Leonardo da Vinci a Milano e al Castello Sforzesco, dove il genio di Vinci lavorò per oltre vent'anni. Per maggiori informazioni: www.milanocastello.it Press kit Leonardo mai visto https://bit.ly/2WGTlNx Uffici Stampa Civita Ombretta Roverselli T. 0243353527 M. 3495925715 o.roverselli@operalaboratori.com www.civita.it Comune di Milano Elena Conenna Elenamaria.conenna@comune.milano.it yesmilano.it