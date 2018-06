Due proiezioni al wanted clan di Milano per la giornata mondiale dei profughi

Mercoledì 20 Giugno in occasione della Giornata Mondiale dei Profughi il Wanted Clan (in Via Vannucci 13) proietterà i film «Io Sto con la Sposa» e «Benvenuto in Germania!».



La proiezione di un film ha un costo di 5 euro. L'ingresso è riservato ai soci Wanted Clan. La tessera ha un costo di 10 euro. Per info e prenotazioni scrivere a: promozione@cinewanted.it.



-----------------------------------------------------

PROGRAMMA DELLA SERATA del 20 Giugno:

➡️ H 19:00 Accoglienza e Aperitivo.

🎬 H 19:45 Proiezione «Io Sto con la Sposa» con ospite Valeria Verdolini, che ha partecipato al film.

🎬 H 21:45 Proiezione «Benvenuto in Germania!»



IO STO CON LA SPOSA

Un poeta palestinese e un giornalista italiano aiutano cinque profughi siriani e palestinesi, arrivati a Milano dopo essere sbarcati a Lampedusa, a raggiungere la Svezia senza essere arrestati dalle autorità.

-----------------------------------------------------

BENVENUTO IN GERMANIA!

Angelika, una professoressa da poco in pensione, decide, contro il parere dello scettico marito Richard, di ospitare a casa un rifugiato. Cosi` il giovane nigeriano Diallo si trasferisce nella famiglia Hartmanns. Da qui nascono una serie di vicende, complicazioni e momenti esilaranti: il trambusto non solo stravolge la vita dei due, ma anche quella dei figli Philip e Sophie, ormai adulti. La sopravvivenza del loro matrimonio e le possibilita` di integrazione di Diallo sono messe a dura prova. Nonostante il caos, resta la speranza che la famiglia ritrovera` la sua stabilita`, tranquillita` e pace come il resto della Germania.