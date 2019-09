Dungeon terapya bdsm. Provare il tavolo a trazione rack sadomaso in vero dungeon

Solo alla domenica pomeriggio su appuntamento dalle ore 16 puoi sperimentare il Tavolo Rack a Trazione sadomaso di origine medievale in un vero Dungeon Terapya BDSM attrezzatissimo, privacy totale in zona v.Cadore. Riservato a coppie maggiorenni. Puo' accedere solo una coppia per volta e solo su appuntamento prefissato. L'evento si terra' ogni domenica di settembre dalle ore 16.00. Riservato agli appassionati del genere.

Gallery