Duo Barbari in Milano

Il Duo Barbari è un ensemble a vocazione internazionale formato dal chitarrista F. Murat Belli e dal contrabbassista Umberto Salvetti.

Il repertorio dei due musicisti spazia da autori del XVII Secolo fino alla musica contemporanea; include brani per chitarra e contrabbasso, arrangiamenti, trascrizioni e composizioni per chitarra sola.

L'eterogeneità degli stili proposti e l'inusuale abbinamento timbrico dei due strumenti creano un carattere musicale del tutto originale.

Murat e Umberto si sono conosciuti grazie al doppio scambio Erasmus in Turchia ed Italia; hanno da subito condiviso una comune sensibilità musicale,

in grado di generare performance energiche e assolutamente personali.