Il duo campano dei big bang muff al Goganga di Milano

Venerdi 3 marzo al Goganga di Milano il duo campano dei Big Bang Muff presenterà dal vivo il suo album d'esordio, "Crash Test". Il disco alterna alt-rock e post-metal per nove brani descrivono lo smarrimento dell'uomo moderno. Un live d'impatto che vedrà protagonisti sul palco Alfonso Roscigno e Francesco Di Blasio. Ingresso gratuito. "Crash test" è il disco d'esordio dei Big Bang Muff, in uscita il 18 novembre 2016. Nove brani cupi, viscerali ed aggressivi, in cui il power duo campano attraversa le rovine di una realtà che gli appartiene e al tempo stesso lo fa sentire estraneo. I testi brevi e visionari di un diario senza corrispondenza si muovono su atmosfere alt-rock ed a tratti post-metal, descrivendo il bisogno-limite di saturare ogni esperienza. Salti nel vuoto, maschere, rapporti umani esasperati, sono i tormenti che caratterizzano questo esordio, in un clima immaginifico che richiama il genere cinematografico post atomico, dove l'uomo moderno, smarrito, vaga alla ricerca di se stesso. "I crash test sono una forma di collaudo distruttivo, e questo disco è un crash test - racconta Alfonso Roscigno, voce e chitarra della band -. Questi nove brani sono il vaso di Pandora in cui ripongo tutta l'inquietudine, tutti i miei tormenti. Ogni canzone è un esorcismo, che serve a liberarmi dalla paura, dal nodo in gola che per anni mi sono tenuto al collo. Considero le canzoni un pretesto per conoscermi a fondo, una ricerca, e non importa che sia la strada giusta o meno, perchè è importante tracciare un percorso lì dove non c'è. Senza alcuna ambizione questo disco segue la propria ispirazione, e tutti i miei limiti tracciano questa direzione."