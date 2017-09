Concerto in piazza del Duomo: ecco gli oggetti vietati. Controlli rigidi

Tutto pronto per il doppio appuntamento con la grande musica live gratis in piazza del Duomo in occasione del Festival MiTo, ma attenzione alle norme di sicurezza per accedere alla piazza e ai concerti.

Sabato 9 settembre è previsto "La Nona in piazza", con l'Orchestra Giovanile Italiana diretta da Daniele Rustioni. L'orchestra eseguirà la nona sinfonia di Ludwig Van Beethoven, accompagnata dal Coro Maghini e dai solisti Chiara Mogini (soprano), Giada Frasconi (mezzosoprano), Rim Park (tenore) e Leon Kim (baritono).

La piazza è stata allestita in modo da rendere facile l'accesso attraverso varchi segnalati. All'interno della platea non sono previste sedute e i varchi apriranno alle ore 20, mentre il concerto è previsto a partire dalle ore 21.

La pubblica sicurezza ha disposto controlli serrati agli accessi e il divieto di introdurre diversi oggetti: valigie e trolley (mentre borse e piccoli zaini sono concessi ma verranno aperti dalle forze dell'ordine), oggetti da punta e da taglio, bastoni per selfie e treppiedi, ombrelli (eccetto quelli pieghevoli), strumenti musicali, penne e puntatori laser, bevande in vetro o lattine (bottigliette di plastica sì, ma saranno private del tappo), alcolici, bombolette spray di qualunque tipo e trombette da stadio.

Gli oggetti vietati verranno ritirati dal personale di sorveglianza e non è possibile garantirne la restituzione.