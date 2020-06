Duomo di Milano, i nuovi itinerari per i bambini

A seguito della tanto attesa riapertura del Complesso Monumentale del Duomo di Milano riprendono le visite guidate che i Servizi Educativi della Veneranda Fabbrica dedicano alle famiglie e ai bambini. Attività nuove e coinvolgenti, nel rispetto e nell’osservanza delle norme anti-contagio da Covid-19, che porteranno i piccoli visitatori e le loro famiglie a conoscere la meravigliosa e lunga storia della Cattedrale e il suo immenso patrimonio.

Inoltre, questa estate per i più piccoli arrivano anche gli speciali appuntamenti del Duomo Campus: ogni giovedì mattina i bambini sono invitati a percorrere un itinerario tematico diverso della durata di due ore, per imparare e divertirsi con attività pratiche e creative.

Gli incontri

- Giovedì 25 giugno – “Un tesORO di Museo”

Percorso: Museo del Duomo. Durata: 2 ore

Il Museo del Duomo è vero un tesoro da scoprire: raccoglie tante opere originali provenienti dalla Cattedrale come ori, vetrate, dipinti, arazzi… Tutti oggetti preziosi realizzati con un po’ di... ORO! Tutti i bambini sono invitati ad ammirare il tesoro del Duomo, impareranno a conoscere i materiali e le tecniche artistiche e realizzeranno insieme uno speciale oggetto prezioso.

- Giovedì 2 luglio – “Il Taccuino dell’artista”

Percorso: Museo del Duomo. Durata: 2 ore

Come nasce un’opera d’arte? Quali e quanti disegni si nascondono dietro la sua invenzione e realizzazione? I più piccoli potranno scoprire, attraverso un percorso all’interno del Museo del Duomo, come lavoravano gli artisti, i materiali e le tecniche che utilizzavano. Muniti di carta, penna, matite e pastelli, anche i giovani visitatori potranno realizzare un personale taccuino d’artista e, a fine visita, creare una piccola e originale scultura.

- Giovedì 9 luglio – “Una nuova Cattedrale”

Percorso: Duomo e Museo. Durata: 2 ore

Sai che il Duomo ha più di 600 anni? È stato costruito da Gian Galeazzo Visconti perché ci fosse una nuova Cattedrale per la città di Milano. Tra le sue navate e sotto le sue volte hanno camminato tanti personaggi famosi della storia. Ma come fu costruito? Ancora oggi operai, artisti e restauratori vi lavorano ogni giorno perché continui ad essere per tutti il simbolo della città di Milano. Un percorso affascinante alla scoperta del gotico e della storia del monumento per giovani architetti curiosi.